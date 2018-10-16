16.10.2018 12:20

Хотите вы того или нет, а «умные» громкоговорители уверенно вошли в жизнь современного человека и с каждым годом лишь укрепляют свои позиции. Менее, чем через четыре года после того, как благодаря Amazon Echo появилась эта категория электронных устройств, практически каждый третий житель США (32%) является обладателем смарт-спикера.

Таков результат исследования, проведённого компанией Adobe Analytics, в рамках которого были опрошены свыше 1000 жителей США.

Большинство покупок (79%) совершается в последнем квартале года. Если динамика сохранится, к началу нового года «умные» колонки появятся почти у половины (48%) американских потребителей. 45%тех, кто планирует купить такое устройство, делает это для себя, а 23% – в подарок. Из тех, кого ещё не затронуло всеобщее «помешательство», 23% собираются исправить эту ошибку и купить колонку себе; соответственно, 9% планируют осчастливить таким образом своих близких.

Те же, кто уже является обладателем гаджета, постепенно совершенствуют свои навыки общения с ним. Три четверти опрошенных ответили, что за прошедший год стали чаще прибегать к услугам голосовых ассистентов Amazon Alexa, Apple Siri и Google Assistant. 44% делают это несколько раз в день, ещё 27% – по меньшей мере один раз в день.

Поводы, по которым потребители обращаются к «умным» громкоговорителям, распределились следующим образом: 70% – прослушивание музыки, 64% – прогноз погоды, 53% – смешные и дурацкие вопросы, 47% – поиск чего-либо в Интернете, 46% –установка напоминаний, 36% – звонки, 31% – управление элементами системы домашней автоматизации, 30% – покупки, 24% – отправка и получение сообщений, 20% – игры, 17% – доставка еды, 16% – вопросы, касающиеся путешествий, 13% – управление личными финансами.