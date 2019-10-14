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«Умные» колонки: реальная угроза?


14.10.2019 14:00

 

 

Учёные выяснили, что акустические системы различных типов – и речь идёт не только об автономных смарт-динамиках – можно превратить в кибер-оружие. При подключении по Wi-Fi и Bluetooth они могут воздействовать на людей вредными для их слуха звуками.

 

Использование звукового оружия – идея не новая. Однако раньше никто не задумывался о том, что любой хакер, действующий самостоятельно или направляемый некими структурами, может получить контроль над бытовыми гаджетами для того, чтобы причинить вред окружающим таким необычным способом.

 

По мнению исследователей, с помощью различных звуков, издаваемых колонкой, можно причинить людям довольно большой вред, в зависимости от глубины дурных намерений – от обычного раздражения до полной дезориентации и физических повреждений органов слуха. Учёные обеспокоены тем, что подобным образом можно манипулировать многими современными цифровыми устройствами, и призывают производителей осознать наличие угрозы и устранить соответствующие уязвимости выпускаемой ими продукции.

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