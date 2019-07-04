04.07.2019 06:00

Пока ещё нет. Но учёные из Университета Вашингтона предполагают, что в самом ближайшем будущем такая функция смарт-динамиков станет реальностью. Исследователи разрабатывают способ превращения интеллектуальных громкоговорителей в устройства, способные мониторить работу человеческого сердца.



Учёные считают, что «умные» колонки – уникальный с точки зрения медицинской диагностики и ухода инструмент, к тому же пользующийся популярностью. Команда из Вашингтона разработала специальное приложение: оно слушает звуки, которые издаёт сердечная мышца, и распознаёт те из них, что в медицине носят название «агонального дыхания», предшествующего полной остановке сердца. Если колонка «слышит» это специфический звук, она может предупредить сиделку, которая наблюдает за больным или пожилым человеком, или передать тревожный сигнал в службу неотложной помощи. Это похоже на функцию Alexa Guard, которая использует микрофоны, встроенные в устройства Echo, для распознавания звуков бьющегося стекла и сигналов тревоги, подаваемых датчиками дыма.

Для создания «сердечного» приложения исследователи изучали звуки, которые издаёт бьющееся человеческое сердце во время сна; в том числе когда у пациентов отмечались приступы апноэ (остановка дыхательных движений), гипопноэ (затруднённое поступление воздуха во сне) и храпа. Алгоритм пока не отличается надёжностью, поскольку объём данных невелик, но уже полученные результаты весьма многообещающи: случаи агонального дыхания можно распознать с точностью до 97% на расстоянии до 20 футов (6 метров).