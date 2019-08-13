ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

«Умные» наушники Bose Headphones 700


13.08.2019 11:40

 

 

В российских магазинах появились в продаже новая модель «умных» наушников с активным шумоподавлением Bose Headphones 700. Это накладные полноразмерные наушники с технологией дополненной реальности Bose AR и восемью встроенными микрофонами для чёткости передачи речи.

 

Благодаря адаптивной системе микрофонов и интеллектуальным алгоритмам, очищающим голос от помех, собеседника отлично слышно даже в очень шумном помещении. Подавление шума можно настроить максимально точно – для этого предусмотрены целых 11 уровней, поэтому в шумных местах нагрузку на слух можно снижать постепенно. «Режим разговора» быстро временно отключает шумоподавление и приостанавливает воспроизведение музыки.

 

Подобно другим устройствам, поддерживающим технологию Bose AR, Headphones 700 оснащены чувствительными датчиками, определяющими, куда повёрнута или наклонена голова пользователя, и отслеживающими движения его тела. Специальные приложения, получающие эту информацию, обрабатывают её и реагируют соответствующим аудиоконтентом, зависящим от того, где находится пользователь и чем занимается. Можно слушать навигационные сообщения, играть или просто слушать музыку.

 

Управлять наушниками, их настройками и воспроизведением аудио можно с помощью мобильного приложения Bose. Headphones 700 работают с персональными ассистентами Amazon Alexa и Google Assistant; для активации достаточно нажать кнопку на чашке наушника. Новинку можно подключить сразу к двум мобильным устройствами. Радиус действия беспроводного Bluetooth-подключения составляет до девяти метров. Время работы устройства после полной зарядки – 20 часов. Подзарядив наушники в течение 15 минут, ими можно пользоваться в течение 3,5 часов. Цвет корпуса: чёрный или серебристый.

Связанные новости:
 Полностью беспроводные наушники Optoma NuForce BE Free6 - 12.07.2019 15:55
 Новый флагман Audio-Technica - 03.07.2019 08:00
 Золотое лето, золотое… - 07.06.2019 13:35
 Bose Home Speaker 300 с Гугл-ассистентом - 23.05.2019 12:30
 Новая линейка наушников JBL LIVE - 15.03.2019 07:00
 Bose: технология шумоподавления для автомобилей - 30.01.2019 13:45
 Bose Sleepbuds: наушники для сна - 22.06.2018 08:00
 Bose SoundLink Revolve: Bluetooth-колонка со звуковым охватом в 360 градусов - 24.04.2017 14:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007