13.08.2019 11:40

В российских магазинах появились в продаже новая модель «умных» наушников с активным шумоподавлением Bose Headphones 700. Это накладные полноразмерные наушники с технологией дополненной реальности Bose AR и восемью встроенными микрофонами для чёткости передачи речи.



Благодаря адаптивной системе микрофонов и интеллектуальным алгоритмам, очищающим голос от помех, собеседника отлично слышно даже в очень шумном помещении. Подавление шума можно настроить максимально точно – для этого предусмотрены целых 11 уровней, поэтому в шумных местах нагрузку на слух можно снижать постепенно. «Режим разговора» быстро временно отключает шумоподавление и приостанавливает воспроизведение музыки.



Подобно другим устройствам, поддерживающим технологию Bose AR, Headphones 700 оснащены чувствительными датчиками, определяющими, куда повёрнута или наклонена голова пользователя, и отслеживающими движения его тела. Специальные приложения, получающие эту информацию, обрабатывают её и реагируют соответствующим аудиоконтентом, зависящим от того, где находится пользователь и чем занимается. Можно слушать навигационные сообщения, играть или просто слушать музыку.



Управлять наушниками, их настройками и воспроизведением аудио можно с помощью мобильного приложения Bose. Headphones 700 работают с персональными ассистентами Amazon Alexa и Google Assistant; для активации достаточно нажать кнопку на чашке наушника. Новинку можно подключить сразу к двум мобильным устройствами. Радиус действия беспроводного Bluetooth-подключения составляет до девяти метров. Время работы устройства после полной зарядки – 20 часов. Подзарядив наушники в течение 15 минут, ими можно пользоваться в течение 3,5 часов. Цвет корпуса: чёрный или серебристый.