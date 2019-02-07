«Умные» технологии: Savant Tiling

07.02.2019 06:00 Одно из новых интеллектуальных решений от компании Savant– система управления контентом Tiling. Специально под неё разработчики создали мобильный интерфейс. Приложение Savant Pro 8 App доступно для платформ iOS и Android. Новая технология позволяет выводить на один дисплей контент сразу из нескольких источников, причём в высоком разрешении и с нулевой задержкой. Система устанавливает и запоминает уникальные параметры изображения для каждого источника, будь то стриминговый сервис, стандартная ТВ-трансляция, игровая консоль или спутниковый сигнал. Это означает, что контент любого типа всегда будет воспроизводиться с оптимальными настройками. Можно подгружать полезную информацию из интернета (свежие новости, погода, пробки и т.д.): порядок и тип данных будет зависеть от дня недели и его распорядка. Мобильное приложение даёт возможность быстро переключаться между разными источниками. С помощью простейших жестов пользователь может менять положение каналов на экране, регулировать размер каждого окна и накладывать их друг на друга, а также активировать нужную звуковую дорожку. А при наличии сетевого устройства Savant IP Video можно управлять сразу всеми подключенными к домашней системе телевизорами и панелями: например, вывести на все экраны один и тот же контент или, наоборот, устроить раздельные киносеансы для любителей разных жанров. Связанные новости: Инсталляционные решения Savant на ISE 2019 - 31.01.2019 18:53 У компании Savant – новый дистрибьютор - 11.12.2018 12:55 CEDIA 2018: тренды года - 25.09.2018 08:00 Вернуться к списку новостей