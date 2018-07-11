«Умный дом» от «Яндекс»

11.07.2018 14:15 Компания «Яндекс» планирует развивать направление экспериментальных продуктов. Некоторое время назад компания анонсировала колонку «Яндекс.Станция», а 10 июля начались продажи интеллектуального устройства. В планах на будущее – создание целой системы «умного дома», которая будет базироваться на возможностях колонки. Директор направления Константин Круглов подтвердил, что «Яндекс» ведёт переговоры с производителями устройств, которые могут работать в составе такой системы. К ним, в частности, относится компания «Гольфстрим», которая создаёт домашние системы безопасности. Предполагается, что с помощью колонки «Яндекс.Станция» можно будет управлять освещением в доме или квартире, а также различными электронными устройствами бытового назначения. По словам Круглова, «Яндекс» будет развивать систему «умного дома» вокруг колонки, в отличие от производителей из США, которые интегрируют свою продукцию в уже существующие системы на базе IoT (интернета вещей). Что касается самого громкоговорителя, в первый же день начала продаж была распродана вся произведённая партия (около 1000 штук). Приобрести колонку можно только в Москве, в фирменном магазине компании за 9990 рублей. «Яндекс» не смог договориться с федеральными розничными сетями о продаже колонки в их магазинах, поскольку ритейлеры не соглашались на цену ниже 13 тысяч рублей. Связанные новости: Следующая станция – Яндекс - 30.05.2018 10:20 MediaMarkt не справился с Россией - 21.05.2018 08:00 Дождались… Громкоговоритель от IKEA - 11.04.2018 12:50 Sonos и IKEA создадут «дом будущего» - 07.12.2017 13:52 Вернуться к списку новостей