Домашняя техника Уникальная High-end акустика Model YB компании Estelon

01.09.2016 10:00 Первая акустическая система Model YB, выпущенная компанией Estelon, является уникальным явлением на рынке High-end аудио как с точки конструктивных решений, так и дизайна. Новинка впервые была представлена на международной выставке High-End 2016 Munich и получила премию Best of High End 2016 от авторитетного издания SoundStage!Hi-Fi.



Основатель и главный разработчик компании Estelon, Альфред Васильков - настоящий новатор. Имея за плечами 30-летний опыт разработки высококачественной акустики, Альфред и его команда используют беспроигрышную комбинацию глубоких эмпирических знаний, фанатичного внимания к деталям и исключительного мастерства ручной работы. Model YB - это первая акустика, реализованная в lifestyle ориентированной Y-серии. Она изготавливается вручную и обладает дизайном и звуком лучшими в своём классе. Акустика создаёт предельно точную звуковую сцену с глубоким чётким басом и богатым, живым звуком. Изысканный дизайн делает YB прекрасным дополнением для самых утончённых и роскошных интерьеров. Асимметричная форма АС служит для получения натурального баса, богатого и живого звука, а также придает Model YB потрясающий внешний вид.



Колонки оснащены НЧ-динамиком диаметром 22 см с очень жестким алюминиевым диффузором, 15-см среднечатотником, диффузор которого выполнен по обновленной технологии из множества тонких слоёв бумаги. Клей с демпфирующими свойствами снижает вероятность возникновения нежелательных изгибных нагрузок на диффузор. Однодюймовый твитер с 26-мм звуковой катушкой оснащен легкой бериллиевой диафрагма с высоким демпинг-фактором, что позволяет ей иметь минимальный уровень резонансов и искажений, обеспечивая невероятный, живой звук.



Model YB работает в диапазоне частот 30 - 40 ‘000 Гц, рассчитана на подводимую мощность до 150 Вт, имеет сопротивление 6 Ом и чувствительность 86 дБ. Отделка АС может быть глянцевой или матовой чёрной, или глянцей белой.



Ориентировочная цена за пару Estelon Model YB стартует от 17’000 €.



Эксклюзивный дистрибьютор Estelon в России – компания En Trade. Вернуться к списку новостей