Universal Remote Control: конкурс для инсталляторов

04.08.2017 17:00 Производитель систем управления, компания URC (Universal Remote Control) объявила о начале очередного ежегодного конкурса для инсталляторов The URC Unsurpassed Award. К участию в конкурсе приглашаются инсталляционные компании, работающие с продукцией URC – как североамериканские, так и инсталляторы из других стран мира. Главным условием конкурса является приобретение управляющих компонентов URC (серии Total Control, MX HomePro, Complete Control) у официальных дистрибьюторов компании или напрямую в Universal Remore Control (для дилеров из США). В конкурсе четыре номинации. Первые три рассчитаны только на североамериканских дилеров компании. Однако четвёртая номинация – «Лучшая инсталляция с применением продукции URC» – рассчитана на инсталляторов и системных интеграторов из других стран, поэтому претендовать на победу в этой категории могут и дилеры из России. Конкурс продлится до 23 августа, а победители будут объявлены 7 сентября на выставке CEDIA 2017. Для того, чтобы узнать условия участия и правила оформления заявок на участие, частные инсталляторы или представители российских компаний, желающие попробовать свои силы в конкурсе, могут обращаться к официальному и эксклюзивному дистрибьютору URC в России, компании MMS Cinema. Связанные новости: URC: новые модели и интеграция с Amazon Alexa - 03.03.2017 13:00 Эксклюзивный дистрибьютор URC на территории России - 10.11.2016 10:00 Вернуться к списку новостей