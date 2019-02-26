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Универсальная Tanami 7109


26.02.2019 12:00

 

 

AV-мебель может быть элегантной и универсальной; компания BDI подтвердила это не единожды. Очередное доказательство сентенции о простоте всего гениального – новинка модельного ряда Tanami 7109.

 

Дизайн тумбы предельно лаконичен: фрезерованный фасад, элегантные полированные ножки с хромовым покрытием. Четыре отделения, в каждом – регулируемая по высотке полка. Высоту ножек тоже можно регулировать. На поверхности тумбы разместится любой плоскопанельный телевизор с размером экрана до 85 дюймов. Для того, чтобы Tanami 7109 можно было использовать в качестве AV-консоли, конструкторы предусмотрели вентиляцию и оснастили тумбу фирменной системой укладки кабелей. Варианты отделки: «белый сатин» (Smooth Satin White) и «туманный серый» (Fog Grey).

 

Кстати, название Танами носит пустыня на севере Австралии. Глядя на контрастное сочетание прямых и изогнутых линий, вырезанных на внешних панелях консоли, и имея толику воображения, вполне можно представить уходящие в горизонт песчаные дюны…

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