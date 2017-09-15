15.09.2017 13:46

Новый универсальный High End источник MP 2500 R от немецкой компании T+A создан на базе модели MP 2000 R. Он воспроизводит CD и SACD-диски, поддерживает функцию воспроизведения музыки с флеш-карт или HDD-дисков напрямую (режим Master Mode). По своим габаритам он соответствует усилителю PA 2500, самому мощному из линейки R 2000.

MP 2500 R способен обрабатывать PCM- и DSD-данные с помощью отдельных преобразователей: фирменного конвертора T+A 1 bit True DSD с поддержкой файлов вплоть до DSD512 и фирменного ЦАПа, который обрабатывает PCM-сигнал одновременно восемью референсными чипами и поддерживает обработку Hi-Res файлов с глубиной до 32 бит и частотой до 384 кГц.

В новинке установлен SACD-транспорт от MP 3100 HV, модели из эталонной линейки High Voltage. Аппарат может выполнять функции потокового аудиоклиента с поддержкой интернет-радио и HD-стриминг сервисов (TIDAL, Qobuz, Deezer), а также получать аудио сигнал высокого разрешения из локальных сетей по проводному LAN-подключению или беспроводному Wi-Fi. MP 2500 R оснащён встроенными аналоговым и цифровым FM-тюнером, aptX Bluetooth-ресивером, имеет четыре входа S/PDIF и два асинхронных USB, аналоговые XLR/RCA и цифровой коаксиальный выходы.