Управление освещением: Lutron Enterprise Vue

06.04.2018 11:00 На прошедшей во Франкфурте (Германия) выставке Light + Building компания Lutron Electronics представила ряд новых продуктов. Один из них – программная платформа Enterprise Vue, которая обеспечивает эффективное управление освещением в режиме реального времени. Решение предназначено для коммерческого сектора; управляемые объекты могут находиться в непосредственной близости один к другому – например, на территории бизнес-центра, или быть рассредоточены по всему миру. Использование Enterprise Vue предполагает наличие системы управления Quantum, флагманского продукта Lutron, позволяющего связать в единую сеть все имеющиеся в здании световые приборы, автоматические шторы и жалюзи, цифровые балласты, LED драйверы и датчики. Quantum даёт возможность не только управлять освещением, как искусственным, так и естественным, но и оптимизировать расход электроэнергии, значительно снижая издержки предприятия. При этом система является расширяемой – от отдельной зоны до целого здания – и может быть установлена как на стадии строительства, так и в уже возведённом здании. Enterprise Vue использует IoT («интернет вещей») для создания интуитивно понятных и контролируемых панелей управления, позволяющих видеть, интерпретировать и обрабатывать данные на уровне целого предприятия. Менеджеры объектов могут «перемещаться» по зданиям с помощью удобного визуального интерфейса и загружать собственные пользовательские карты и изображения. Решения по управлению адаптируются под каждое пространство и в зависимости от предпочтений пользователей. Например, с помощью Enterprise Vue можно отслеживать присутствие людей в коридорах, на лестницах и во внутренних помещениях, гибко настраивать освещение в конференц-залах и зонах общего пользования, регулировать работу систем затенения для максимального использования дневного света и уменьшения нагрева помещений, а также индивидуально управлять освещением в кабинетах или учебных классах. Связанные новости: BluOS-интеграция, Lutron-совместимость… - 12.02.2018 16:20 Sonos One «со товарищи»: три-в-одном - 05.10.2017 14:00 Lutron HomeWorks QS: больше возможностей для интеграторов - 04.10.2017 16:31 Lutron: новые шторы с автоматическим управлением Palladiom - 26.09.2017 11:39 Lutron: совместимость с Google Home - 25.04.2017 11:00 Вернуться к списку новостей