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Управление жестами: будущее за Kai


04.07.2018 08:58

 

 

Индийский старт-ап Vicara представил собственную разработку под названием Kai. Это «умный» браслет, с помощью которого можно управлять различными цифровыми устройствами – они будут распознавать движения вашей руки и пальцев.

 

«Подчинить» себе технику и заставить её реагировать на команды, отдаваемые жестами – как утверждают создатели Kai, такое возможно проделать с любым Bluetooth-устройством, в том числе ноутбуком, смартфоном, видеокамерой и даже телевизором.

 

Небольшой браслет использует специальную технологию, благодаря которой пользователю необязательно держать кисть руки в «поле зрения» управляемого устройства и на свету; камеры, распознающие жесты, здесь не задействованы. Надев браслет на руку, можно «перелистывать» слайды презентации, рисовать, увеличивать или уменьшать изображение на экране ПК, переключать каналы ТВ или  менять уровень его громкости. С его помощью можно управлять очками виртуальной реальности или дроном, играть в компьютерные игры.

 

Kai совместим со всеми основными операционными системами (Windows, Linux, macOS, Android, iOS), способен обучаться и адаптироваться к жестам пользователя, делая управление всё более интуитивным и простым. Заряда аккумулятора хватает на 8 часов работы браслета. Сейчас создатели Kai собирают средства на запуск его в производство. Заказать браслет – с доставкой в сентябре-октябре 2018 года – можно по цене от 149 долларов США.

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