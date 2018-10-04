ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Urbanears для девочек


04.10.2018 12:20

 

 

Бренд Urbanears выпустил две модели наушников, внутриканальные Jakan и полноразмерные Plattan 2 Bluetooth, в нежно-розовом цвете Powder Pink. В создании новинок принимала участие дизайнер из Швеции Арвида Бюсторн (Arvida Byström).

 

Беспроводная модель Jakan рассчитана на 12 часов работы в автономном режиме. Когда наушники не используются, их можно соединить с помощью магнита, превратив в подобие ожерелья.  

 

Plattan 2 Bluetooth – более «солидный» вариант, который можно использовать без подзарядки до 30 часов. Радиус устойчивого приема сигнала при Bluetooth-подключении составляет 10 метров. При необходимости наушники можно сложить; в таком виде они занимают совсем немного места. На одной из чашек наушников находится вращающаяся кнопка для управления входящими звонками, изменения уровня громкости, поиска нужных треков и пр.

Связанные новости:
 Urbanears расширяет модельный ряд - 13.04.2018 15:45
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007