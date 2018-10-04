Домашняя техника Urbanears для девочек

04.10.2018 12:20 Бренд Urbanears выпустил две модели наушников, внутриканальные Jakan и полноразмерные Plattan 2 Bluetooth, в нежно-розовом цвете Powder Pink. В создании новинок принимала участие дизайнер из Швеции Арвида Бюсторн (Arvida Byström). Беспроводная модель Jakan рассчитана на 12 часов работы в автономном режиме. Когда наушники не используются, их можно соединить с помощью магнита, превратив в подобие ожерелья. Plattan 2 Bluetooth – более «солидный» вариант, который можно использовать без подзарядки до 30 часов. Радиус устойчивого приема сигнала при Bluetooth-подключении составляет 10 метров. При необходимости наушники можно сложить; в таком виде они занимают совсем немного места. На одной из чашек наушников находится вращающаяся кнопка для управления входящими звонками, изменения уровня громкости, поиска нужных треков и пр. Связанные новости: Urbanears расширяет модельный ряд - 13.04.2018 15:45 Вернуться к списку новостей