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Urbanears расширяет модельный ряд


13.04.2018 15:45

 

 

«Наушниковый» бренд Urbanears запустил в производство компактный Wi-Fi громкоговоритель Lotsen. Это небольшое устройство, которому найдётся место на столе или книжной полке.

 

Колонка подключается к музыкальному источнику по Wi-Fi. Возможно подключение через Bluetooth или Aux кабель (например, к проигрывателю виниловых дисков). Доступно скачивание файлов через Spotify и Airplay, имеется встроенный Chromecast. Обновления прошивки осуществляются автоматически. 

 

Lotsen можно использовать в «связке» с громкоговорителями Urbanears Stammen и Baggen – они появились в ассортименте выпускаемой продукции в прошлом году – для создания мультирум-системы. Управление Lotsen осуществляется с помощью «крутилок» на верхней панели акустической системы. Предусмотрена возможность хранения в памяти устройства до семи любимых альбомов, плей-листов и радиостанций, доступных через Spotify Premium и Интернет-радио. Настройка осуществляется через специальное мобильное приложение.

 

Колонка обтянута акустически прозрачной тканью и выпускается в шести цветах – тёмно-сером, чёрном, розовом, оранжевом, синем и зелёном. В продаже новинка появится летом 2018 года.

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