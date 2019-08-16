16.08.2019 11:25

Компания URC (Universal Remote Control) объявила о новых возможностях Total Control 2.0 – интеграции с системами управления освещением, использующими протокол DMX. Поддерживается до 512 каналов с сохранением в памяти до 63 световых сцен.



Новый модуль DMX, созданный разработчиками URC, обеспечивает возможность двустороннего (с обратной связью) управления системами, использующими протокол DMX. Управление обеспечивается с помощью интерфейса URC Total Control.



Многие заказчики URC, работающие в коммерческом секторе, используют системы управления освещением, основанные на протоколе DMX; они создают освещение, близкое к естественному, и смягчают последствия нарушения циркадных среди владельцев частных домов. В сочетании с URC Total Control 2.0 протокол DMX даёт возможность автоматизировать изменение цвета светодиодного освещения и яркости световых источников, а также программировать различные световые сценарии.



Для справки: системы управления на базе DMX изначально были разработаны для использования в театрах и на съёмочных площадках, однако с появлением автоматизированных систем управления освещением и LED-источников света стали широко применяться в частных домах и офисах.