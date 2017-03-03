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URC: новые модели и интеграция с Amazon Alexa


03.03.2017 12:11

 

 

Среди представленных на выставке ISE 2017 новинок от URC – настольный контроллер TDC-7100 с 7-дюймовым экраном и встроенным интеркомом для голосовой связи с другими контроллерами или настенными панелями URC, а также настенная сенсорная панель TKP-7600. Последняя, кстати, тоже может выполнять функции интеркома и домофона, а потому применима в системах контроля доступа (СКД). 

 

Модули URC DMS-IN и DMS-OUT позволяют интегрировать в аудиосистему URC DMS любые источники звука (DMS-IN) или, наоборот, интегрировать ее с AV-ресиверами сторонних производителей (DMS-OUT).

 

Об интеграции своих устройств с системой голосового управления Amazon Alexa заявляют всё больше производителей, не стал исключением и URC. Новая линейка продуктов URC MX HomePro предназначена для построения системы управления различными аудио- и видео устройствами, термостатами (например, Nest), а также беспроводными мультирум-системами Sonos (с получением обратной связи). Основой системы управления является хаб с четырьмя ИК-выходами и фронтальным ИК-эмиттером. К сети он подключается с помощью провода или по Wi-Fi. Помимо ИК-протокола, предусмотрено управление всеми сопряжёнными устройствами по IP. Система расширяема (до пяти помещений): для этого требуется объединить несколько хабов. Приложение для смартфонов и планшетов (iOS или Android), используемое для управления, предоставляется бесплатно; лицензия не требуется.

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