URC: новые модели и интеграция с Amazon Alexa

03.03.2017 12:11 Среди представленных на выставке ISE 2017 новинок от URC – настольный контроллер TDC-7100 с 7-дюймовым экраном и встроенным интеркомом для голосовой связи с другими контроллерами или настенными панелями URC, а также настенная сенсорная панель TKP-7600. Последняя, кстати, тоже может выполнять функции интеркома и домофона, а потому применима в системах контроля доступа (СКД). Модули URC DMS-IN и DMS-OUT позволяют интегрировать в аудиосистему URC DMS любые источники звука (DMS-IN) или, наоборот, интегрировать ее с AV-ресиверами сторонних производителей (DMS-OUT). Об интеграции своих устройств с системой голосового управления Amazon Alexa заявляют всё больше производителей, не стал исключением и URC. Новая линейка продуктов URC MX HomePro предназначена для построения системы управления различными аудио- и видео устройствами, термостатами (например, Nest), а также беспроводными мультирум-системами Sonos (с получением обратной связи). Основой системы управления является хаб с четырьмя ИК-выходами и фронтальным ИК-эмиттером. К сети он подключается с помощью провода или по Wi-Fi. Помимо ИК-протокола, предусмотрено управление всеми сопряжёнными устройствами по IP. Система расширяема (до пяти помещений): для этого требуется объединить несколько хабов. Приложение для смартфонов и планшетов (iOS или Android), используемое для управления, предоставляется бесплатно; лицензия не требуется. Связанные новости: Эксклюзивный дистрибьютор URC на территории России - 10.11.2016 10:00 Мультирумный-усилитель URC DMS-1200: расширение до 32 зон - 25.11.2011 16:00 Вернуться к списку новостей