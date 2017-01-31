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Управление RTI для усилителя Lingdorf TDAI-2170


31.01.2017 12:00

 

 

Для усилителя Lingdorf TDAI-2170 компания Simple Distribution написала драйвер для RTI. Реализовано полное управление аппаратом, включая получение обратной связи по уровню текущей громкости, выбранному входу и прочими параметрам. Драйвер распространяется бесплатно, доступен на форуме RTI.
 
Lingdorf TDAI-2170 является 100 % цифровым усилителем без ухудшающего звук цифро-аналогового преобразования. Цифровой сигнал управляет акустическими системами непосредственно, без преобразования и без посредников.

В большинстве случаев более 50% звука, который вы слышите, поступает не от колонок, а от комнаты. Размещение колонок, форма и динамика комнаты — эхо, отражение, поглощение — оказывают большое влияние на звучание аудиосистемы.

RoomPerfect™ представляет собой самую передовую и удобную систему рум-коррекции. Она определяет характеристики колонок и воздействие на них комнаты, а затем вычитает это воздействие из уравнения. Благодаря системе RoomPerfect™ ваши колонки будут звучать именно так, как это было задумано производителем, а не так, как заставляет их звучать комната.

Дополнительные модули апгрейда HDMI коммутации с обратным каналом ARC, плата USB входа и плата балансных входов с АЦП АКМ позволят получить необходимый функционал аппарата.

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