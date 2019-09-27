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Усилитель Ayon Scorpio XS


27.09.2019 12:15

 

 

Компания Ayon выпустила новый усилитель. Scorpio XS – «облегчённая» версия классической модели Scorpio: у неё не такие впечатляющие технические характеристики, зато существенно снижена цена. Новинка – отличный вариант для тех,  кто хочет собрать качественную систему, но не стремится использовать только топовые решения.

 

Scorpio XS создан на той же флагманской платформе, хотя и с лампами EL34, поэтому – несмотря на цену – бюджетной моделью не является: качество звучания «не пострадало» и осталось на самом высоком уровне. Это полнофункциональный стереофонический усилитель класса А с возможностью переключения между режимами пентода и  триода. В нём использована классическая для ламповой техники комбинация вакуумных элементов, путь сигнала сокращён до предела, особое внимание уделено снижению уровня посторонних шумов и искажений.

 

Предполагается, что на российском рынке усилитель появится в продаже к концу текущего года.

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