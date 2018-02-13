Компактный корпус чёрного цвета сделан из анодированного алюминия. Сверху и снизу расположены декоративные панели из MDF, покрытые натуральным шпоном ореха. Все элементы управления Headphone Amp выполнены из металла с медным покрытием – так дизайнеры Klipsch постарались подчеркнуть винтажный облик устройства. Переключатели и регулятор громкости – аналоговые, а коммутация сигнала производится с помощью реле.

Усилитель оснащён ЦАП на микросхеме ES9018K2M; предусмотрены балансный и небалансный выходы для наушников, также имеются USB, оптический, коаксиальный и линейный аналоговый входы. Headphone Amp может принимать по USB сигнал с параметрами до 24 бит / 192 кГц (PCM) и DTS 2,8/5,6/11,2 МГц (DSD). Тип входного цифрового сигнала и его параметры отображаются на передней панели. Благодаря наличию регулируемого выхода устройство может использоваться в качестве предусилителя.