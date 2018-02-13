ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Винил Базар – Beatles аукцион 2017

Не секрет, что группа Beatles является номером “1” вот уже 60 лет в истории рок музыки. Четверка...

Усилитель для наушников Klipsch


13.02.2018 13:15

 

 

Компания Klipsch выпустила усилитель Headphone Amp, выполненный в узнаваемом дизайне акустической серии Heritage. 

 

Компактный корпус чёрного цвета сделан из анодированного алюминия. Сверху и снизу расположены декоративные панели из MDF, покрытые натуральным шпоном ореха. Все элементы управления Headphone Amp выполнены из металла с медным покрытием – так дизайнеры Klipsch постарались подчеркнуть винтажный облик устройства. Переключатели и регулятор громкости – аналоговые, а коммутация сигнала производится с помощью реле.

 

Усилитель оснащён ЦАП на микросхеме ES9018K2M; предусмотрены балансный и небалансный выходы для наушников, также имеются USB, оптический, коаксиальный и линейный аналоговый входы. Headphone Amp может принимать по USB сигнал с параметрами до 24 бит / 192 кГц (PCM) и DTS 2,8/5,6/11,2 МГц (DSD). Тип входного цифрового сигнала и его параметры отображаются на передней панели. Благодаря наличию регулируемого выхода устройство может использоваться в качестве предусилителя.

Связанные новости:
 H значит Наследие - 28.12.2017 12:00
 «Модный» Klipsch для современных интерьеров - 27.11.2017 14:11
 Саундбар Klipsch RSB-3: просто – значит, удобно - 24.11.2017 11:40
 Активная акустика Klipsch R-28PF и R-14PM - 24.10.2017 13:00
 Новая акустическая система Klipsch для Dolby Atmos - 28.09.2017 17:30
 Klipsch AS-5i: влагозащищённые наушники для занятий спортом - 11.08.2017 12:45
 Klipsch: лимитированная серия Forte III  - 28.07.2017 13:02
 Klipsch: архитектурная акустика Reference Premiere - 29.06.2017 14:33
 The Sixes – современная классика от Klipsch - 28.06.2017 11:00
 Klipsch: декоративная роспись по колонкам - 18.06.2017 15:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007