11.10.2018 15:30

У нового усилителя для наушников от Trafomatic Audio романтичное название – Primavera, что в переводе с итальянского означает «весна». Выбор символичен – в компании ожидают, что устройство подарит ценителям музыки совершенно новые ощущения и даст почувствовать мир во всей его красе.

Как и подобает шедевру в мире High End, Primavera – не просто очередная чёрная или серебристая коробка, но настоящий объект искусства, objet d’art.