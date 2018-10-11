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Усилитель для наушников Trafomatic Audio Primavera


11.10.2018 15:30

 

 

У нового усилителя для наушников от Trafomatic Audio романтичное название – Primavera, что в переводе с итальянского означает «весна». Выбор символичен – в компании ожидают, что устройство подарит ценителям музыки совершенно новые ощущения и даст почувствовать мир во всей его красе.

 

Как и подобает шедевру в мире High End, Primavera – не просто очередная чёрная или серебристая коробка, но настоящий объект искусства, objet d’art.

 

В устройстве нет разделительных конденсаторов между каскадами; для каждого канала предусмотрены раздельные блоки электропитания. Имеются два силовых трансформатора с разрезным ленточным сердечником и большим запасом по мощности. Набор радиоламп: 1 x 6S45P и 1x SV 811-10 на канал. Рабочий диапазон частот усилителя: 10 Гц  – 80 кГц, соотношение сигнал/шум: 88 дБ. Максимальная выходная мощность: 9 Вт на нагрузке 50 Ом. При габаритах 340 x 480 x 240 мм усилитель весит 30 кг. Розничная цена в России составит 1 082 000 рублей.

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