Усилитель и наушники от FiiO
Модельный ряд FiiO пополнился двумя новинками: портативным усилителем для наушников BTR3 и внутриканальными наушниками FH5.
Усилитель BTR3 – старшая модель в линейке усилителей, выпускаемых под маркой FiiO. Это первый в мире Bluetooth-усилитель, который поддерживает сразу все кодеки беспроводного аудио; светодиодный индикатор на фронтальной части корпуса отображает, какой именно кодек используется. В компактном корпусе установлен цифро-аналоговый преобразователь AK4376A от Asahi Kasei. Аккумулятор усилителя может работать до 12 часов без подзарядки, а на то, чтобы полностью зарядить батарею, требуется всего полтора часа. Технология сVc автоматически подстраивает чувствительность микрофона и активно подавляет фоновые шумы.
Гибридные внутриканальные наушники FH5 оснащены четырьмя драйверами: тремя арматурными и одним динамическим. Арматурные драйверы обеспечивают отличную передачу средних и высоких частот, а динамический «отвечает» за глубокий бас. Внешне наушники выглядят довольно необычно; их корпус выполнен из алюминиево-магниевого сплава, а лицевая панель имеет рельефную поверхность. Кабель наушников съёмный; благодаря MMCX-коннектору его при необходимости можно легко заменить на новый. Для большего удобства разъёмы имеют разные цвета – красный и синий. В комплект входит пара чехлов – мягкий и жёсткий, а также 12 пар силиконовых амбушюров трёх размеров и щеточка для чистки.
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