Усилитель BTR3 – старшая модель в линейке усилителей, выпускаемых под маркой FiiO. Это первый в мире Bluetooth-усилитель, который поддерживает сразу все кодеки беспроводного аудио; светодиодный индикатор на фронтальной части корпуса отображает, какой именно кодек используется. В компактном корпусе установлен цифро-аналоговый преобразователь AK4376A от Asahi Kasei. Аккумулятор усилителя может работать до 12 часов без подзарядки, а на то, чтобы полностью зарядить батарею, требуется всего полтора часа. Технология сVc автоматически подстраивает чувствительность микрофона и активно подавляет фоновые шумы.