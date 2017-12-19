Домашняя техника Усилитель Leema Acoustics Pulse IV: мечта аудиофила

19.12.2017 11:30 Компания Leema Acoustics представила стерео усилитель Pulse IV. Новинка поддерживает беспроводное соединение по Bluetooth и оснащена шестью цифровыми аудиовходами. Четвёртое поколение усилителей Pulse IV – это полностью изменивший свой внешний вид металлический корпус, высококачественный фонокорректор (MM/MC) и ЦАП Sabre с поддержкой 32-бит/384 кГц DSD. Для улучшения качества звука новинку оснастили входным разъёмом XMOS USB Type-B. Выходная мощность усилителя 2 x 40 Вт. Этого достаточно для работы с акустическими системами всех типов. Наличие двух пар выходов предусилителя позволяет подключать Pulse IV к разнообразным устройствам, в том числе усилителям мощности и сабвуферам. Вернуться к списку новостей