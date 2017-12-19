ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Винил Базар – Beatles аукцион 2017

Не секрет, что группа Beatles является номером “1” вот уже 60 лет в истории рок музыки. Четверка...

День открытых дверей в MMS Cinema

В нашей программе, дня открытых дверей, 21 сентября – сравнительное прослушивание комплектов...

Усилитель Leema Acoustics Pulse IV: мечта аудиофила


19.12.2017 11:30

 

 

Компания Leema Acoustics представила стерео усилитель Pulse IV. Новинка поддерживает беспроводное соединение по Bluetooth и оснащена шестью цифровыми аудиовходами.

 

Четвёртое поколение усилителей Pulse IV – это полностью изменивший свой внешний вид металлический корпус, высококачественный фонокорректор (MM/MC) и ЦАП Sabre с поддержкой 32-бит/384 кГц DSD. Для улучшения качества звука новинку оснастили входным разъёмом XMOS USB Type-B.

 

Выходная мощность усилителя 2 x 40 Вт. Этого достаточно для работы с акустическими системами всех типов. Наличие двух пар выходов предусилителя позволяет подключать Pulse IV к разнообразным устройствам, в том числе усилителям мощности и сабвуферам.

Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007