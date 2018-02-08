Усилитель мощности McIntosh MC611
Компания McIntosh объявила о выпуске нового усилителя MC611 с топологией Quad Balanced. Мощность моноблока – 600 Вт. Пары таких устройств достаточно для отличной домашней стереосистемы; подойдут они и для питания громкоговорителей в составе домашнего кинотеатра. Использование фирменной технологии Autoformer гарантирует заявленную мощность вне зависимости от того, имеет ли динамик импеданс 2, 4 или 8 Ом.
По сравнению с предыдущей моделью MC601, новый MC611 серьёзно усовершенствован. Главный апргерйд – удвоение мощности фильтра, что привело к резкому увеличению динамического запаса на 55% с 1,8 дБ до 2,8 дБ; кроме того, это позволило улучшить передачу низких частот.
На задней панели устройства по-прежнему имеются три комплекта фирменных клемм Solid Cinch: конструкторы увеличили расстояние между ними для большего удобства подключения кабелей. Сохранены и другие эксклюзивные технологии McIntosh, включая Power Guard, Sentry Monitor, топологию Quad Balanced, Power Control. Имеются балансный и небалансный выходы для би-ампинга и три-ампинга, они также могут использоваться для передачи аудиосигнала к периферийным устройствам или для подключения активного сабвуфера.
Полированный корпус MC611 из нержавеющей стали выполнен в традиционном для McIntosh дизайне: с лицевой панелью из чёрного стекла, алюминиевыми ручками и большим 8-дюймовым (20,3 см) дисплеем ваттметра с синей подсветкой.
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