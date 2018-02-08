Усилитель мощности McIntosh MC611

08.02.2018 13:00 Компания McIntosh объявила о выпуске нового усилителя MC611 с топологией Quad Balanced. Мощность моноблока – 600 Вт. Пары таких устройств достаточно для отличной домашней стереосистемы; подойдут они и для питания громкоговорителей в составе домашнего кинотеатра. Использование фирменной технологии Autoformer гарантирует заявленную мощность вне зависимости от того, имеет ли динамик импеданс 2, 4 или 8 Ом. По сравнению с предыдущей моделью MC601, новый MC611 серьёзно усовершенствован. Главный апргерйд – удвоение мощности фильтра, что привело к резкому увеличению динамического запаса на 55% с 1,8 дБ до 2,8 дБ; кроме того, это позволило улучшить передачу низких частот. На задней панели устройства по-прежнему имеются три комплекта фирменных клемм Solid Cinch: конструкторы увеличили расстояние между ними для большего удобства подключения кабелей. Сохранены и другие эксклюзивные технологии McIntosh, включая Power Guard, Sentry Monitor, топологию Quad Balanced, Power Control. Имеются балансный и небалансный выходы для би-ампинга и три-ампинга, они также могут использоваться для передачи аудиосигнала к периферийным устройствам или для подключения активного сабвуфера. Полированный корпус MC611 из нержавеющей стали выполнен в традиционном для McIntosh дизайне: с лицевой панелью из чёрного стекла, алюминиевыми ручками и большим 8-дюймовым (20,3 см) дисплеем ваттметра с синей подсветкой. Связанные новости: McIntosh XRT2.1K: вы удивитесь... - 18.12.2017 11:35 Гибридный интегрированный усилитель McIntosh MA252 - 03.11.2017 14:26 Портативный усилитель для наушников McIntosh MHA50 - 29.09.2017 15:04 McIntosh: усилитель MA8900 и SACD/CD-плеер MCD350 - 08.06.2017 14:15 Вернуться к списку новостей