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Усилитель TAGA Harmony TTA-1000


21.03.2019 07:00

 

 

Интегральный ламповый усилитель TTA-1000 – изделие польской компании TAGA Harmony. Его мощность – 60 Вт на канал, а розничная цена при покупке в России – 140 тысяч рублей.

 

Устройство собрано из высококачественных комплектующих. В двухтактном выходном каскаде TTA-1000 используются лампы KT88, в предварительном каскаде – двойной триод 12AX7, в драйверных – 6SN7. Есть раздельные разъёмы для подключения 4 и 8-омной акустики, два линейных входа и фонокорректор, выполненный на специализированных малошумящих операционных усилителях. К усилителю можно подключать как MM, так и MC-звукосниматели. Также предусмотрен выход Pre Out, к которому можно подсоединить сабвуфер или дополнительный внешний усилитель мощности.

 

Для регулировки громкости используется моторизованный потенциометр Alps; для питания стереоканалов – мощный тороидальный трансформатор с отдельными вторичными обмотками. Аппарат комплектуется полнофункциональным пультом дистанционного управления в алюминиевом корпусе. Для защиты ламп предусмотрен съёмный кожух.

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