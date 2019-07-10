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Усилители для наушников SMSL sAp-10 и sAp-12


10.07.2019 13:45

 

 

Компания SMSL анонсировала выход двух новых моделей усилителей для наушников, балансного sAp-10 и sAp-12 с внешним блоком питания. В ближайшее время они появятся и на российском рынке.

 

Модель sAp-10 – мощный, доступный и удобный в управлении балансный усилитель с двумя высокопроизводительными чипами Texas Instruments TPA6120A2. Он поддерживает аналоговый RCA вход, оснащён балансным XLR выходом и разъёмом 6,35 мм для наушников. Трансформатор Triad гарантирует отсутствие вибрации при работе усилителя, а используемая микросхема регулировки громкости характеризуется чрезвычайно низким уровнем искажений.

 

Усилитель sAp-12 с внешним блоком питания выполнен в строгом лаконичном дизайне. Он обладает функцией предвыхода и может быть использован в качестве предусилителя. Благодаря новой запатентованной схеме соединения усилительных каскадов уровень искажений минимален – до 0,0003%.

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