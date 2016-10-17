Домашняя техника Устройства для AV-коммутации компании Blustream – в России

17.10.2016 12:00 Австралийская компания Blustream начала официальные поставки выпускаемой инсталляционной техники на отечественный рынок.



Устройства Blustream позволяют удобно распределять A/V сигналы как в одном, так и нескольких залах/комнатах, и обладают выгодным соотношением качества и цены. Каталог компании Blustream включает в себя такие HDMI и HDBaseT устройства, как аудио/видео матричные коммутаторы, удлинители и сплиттеры, переключатели видео, масштабаторы, конвертеры, а также набирающие популярность решения с технологией AV over IP, позволяющие передавать аудио и видео сигналы по IP сети. Специалисты компании оснащают свои решения только современными технологиями, обеспечивающими высокий уровень качества и гибкости.



Все матричные решения компании поддерживают формат 4K, и Blustream одна из первых интегрировала технологию Audio Return Channel (реверсивный звуковой канал) в сигнал HDBaseT. Управление устройствами может осуществляется с помощью систем управления сторонних производителей или удобного веб интерфейса.



Все устройства проходят тщательные проверки, тестирования и сертификацию для использования со всеми известными производителями дисплеев и AV оборудования.



Устройства создаются на трех континентах множеством специалистов, за плечами которых более 30 лет работы в исследованиях и разработках, поэтому пользователи могут быть уверены, что их инсталляции и системы работают с применением современных технологий и инноваций. Вернуться к списку новостей