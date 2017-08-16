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Устройства Oppo с функцией Dirac


16.08.2017 14:40

 

 

Компания Dirac Research начала сотрудничество с брендом Oppo. Первыми устройствами Oppo с функцией звуковой оптимизации стали... смартфоны Oppo.

 

Пока новинки – смартфоны Oppo R11 и R11 Plus – доступны только пользователям из КНР. Новые смартфоны оснащены технологией Dirac Power Sound. Это решение для оптимизация звучания динамиков, которое обеспечивает более чистый и натуральный звук, его детальность и более мощный бас. Из других «фирменных» технологических новшеств следует отметить  Dirac HD и Dirac Sensaround: они позволили расширить частотный диапазон и усилить эффект 3D-звучания.

 

По словам генерального управляющего Dirac по мобильным устройствам Эрика Рудольфи (Erik Rudolphi), Oppo – «один из наиболее инновационных и быстро развивающихся производителей, устремлённый в будущее и отлично разбирающийся в современных рыночных трендах». Сотрудничество с Oppo – ещё один шаг на пути развития компании Dirac Research, уже сотрудничающей с такими всемирно известными брендами, как Rolls-Royce, Bentley, Volvo, Harman, NAD Electronics, Storm Audio, Datasat и Pioneer.

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