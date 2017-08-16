Устройства Oppo с функцией Dirac

16.08.2017 14:40 Компания Dirac Research начала сотрудничество с брендом Oppo. Первыми устройствами Oppo с функцией звуковой оптимизации стали... смартфоны Oppo. Пока новинки – смартфоны Oppo R11 и R11 Plus – доступны только пользователям из КНР. Новые смартфоны оснащены технологией Dirac Power Sound. Это решение для оптимизация звучания динамиков, которое обеспечивает более чистый и натуральный звук, его детальность и более мощный бас. Из других «фирменных» технологических новшеств следует отметить Dirac HD и Dirac Sensaround: они позволили расширить частотный диапазон и усилить эффект 3D-звучания. По словам генерального управляющего Dirac по мобильным устройствам Эрика Рудольфи (Erik Rudolphi), Oppo – «один из наиболее инновационных и быстро развивающихся производителей, устремлённый в будущее и отлично разбирающийся в современных рыночных трендах». Сотрудничество с Oppo – ещё один шаг на пути развития компании Dirac Research, уже сотрудничающей с такими всемирно известными брендами, как Rolls-Royce, Bentley, Volvo, Harman, NAD Electronics, Storm Audio, Datasat и Pioneer. Связанные новости: NAD и Dirac Live ударили по рукам - 28.06.2017 12:10 Oppo: Blu-ray проигрыватель UDP-205 - 02.05.2017 11:00 StormAudio объявил о начале сотрудничества с Dirac Research - 11.04.2017 12:32 Вернуться к списку новостей