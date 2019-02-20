20.02.2019 11:00

На выставке ISE 2019 компания URC (Universal Remote Control) показала два новых контроллера: MRX-15 и MRX-30. Новинки предназначены для использования в качестве главного процессора системы автоматизации URC Total Control.

URC анонсировала эти модели еще год назад, и, наконец, объявила о начале серийного производства. Флагман серии устройств Total Control, четырехъядерный сетевой MRX-30, и 2-ядерный MRX-15 обеспечивают двустороннюю связь с компонентами Total Control: настольными контроллерами, настенными сенсорными панелями, переносными кейпадами и пультами дистанционного управления. Обе модели – эффективное решение для построения как домашней системы автоматизации, так и глобальной системы контроля для коммерческого использования.