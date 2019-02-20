UTC Total Control: процессоры MRX-15 и MRX-30
На выставке ISE 2019 компания URC (Universal Remote Control) показала два новых контроллера: MRX-15 и MRX-30. Новинки предназначены для использования в качестве главного процессора системы автоматизации URC Total Control.
URC анонсировала эти модели еще год назад, и, наконец, объявила о начале серийного производства. Флагман серии устройств Total Control, четырехъядерный сетевой MRX-30, и 2-ядерный MRX-15 обеспечивают двустороннюю связь с компонентами Total Control: настольными контроллерами, настенными сенсорными панелями, переносными кейпадами и пультами дистанционного управления. Обе модели – эффективное решение для построения как домашней системы автоматизации, так и глобальной системы контроля для коммерческого использования.
Процессоры совместимы с устройствами сторонних производителей, а также с Amazon Alexa и Google Assistant, что обеспечивает возможность голосового управления. Предусмотрена установка в монтажный шкаф. Программирование интерфейса осуществляется в Accelerator 2.0 – с использованием шаблонов, или и в TC Flex 2.0, если требуется полная кастомизация графики. Имеется возможность внешнего программирования.
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