27.02.2019 12:30

Одним из самых ярких «открытий» выставки ISE, прошедшей в Амстердаме в начале февраля, стали MicroTiles LED, представленные компанией Christie. LED технология с малым шагом пикселя разработана на базе MicroTiles, продукта, появившегося десять лет назад и ставшего за это время очень популярным среди конечных пользователей и интеграторов.

Модули Christie MicroTiles LED представляют собой панель без корпуса толщиной с обычный планшет. Они поддерживают входной сигнал с глубиной цвета 12 бит и разрешением 4К при частоте 120 Гц, полностью совместимы с HDR10 и поставляются с запатентованным программным обеспечением, которое гарантирует однородность видеостены не ниже 97%. Дополнительное удобство создаёт удалённая система питания и управления, компоненты которой можно разместить в доступном месте отдельно от видеостены. Веб-интерфейс доступен с любого устройства с выходом в интернет: ноутбука, планшета или смартфона. Использовать новинку можно в офисах, музеях, магазинах, образовательных учреждениях, на стадионах и концертных площадках, в телестудиях и пр.