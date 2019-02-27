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В будущее с Christie MicroTiles LED


27.02.2019 12:30

 

 

Одним из самых ярких «открытий» выставки ISE, прошедшей в Амстердаме в начале февраля, стали MicroTiles LED, представленные компанией Christie. LED технология с малым шагом пикселя разработана на базе MicroTiles, продукта, появившегося десять лет назад и ставшего за это время очень популярным среди конечных пользователей и интеграторов. 

 

Модули Christie MicroTiles LED представляют собой панель без корпуса толщиной с обычный планшет. Они поддерживают входной сигнал с глубиной цвета 12 бит и разрешением 4К при частоте 120 Гц, полностью совместимы с HDR10 и поставляются с запатентованным программным обеспечением, которое гарантирует однородность видеостены не ниже 97%. Дополнительное удобство создаёт удалённая система питания и управления, компоненты которой можно разместить в доступном месте отдельно от видеостены. Веб-интерфейс доступен с любого устройства с выходом в интернет: ноутбука, планшета или смартфона. Использовать новинку можно в офисах, музеях, магазинах, образовательных учреждениях, на стадионах и концертных площадках, в телестудиях и пр. 

 

Запатентованная низкопрофильная система установки QuickMount позволяет создавать экраны любой формы и размера, включая изогнутые внутрь или наружу под углом 90°, а также вогнутые и выпуклые. Крепить LED-модули можно практически на любую поверхность, при этом не возникает проблем с выравниванием, довольно частых при монтаже подобных устройств, а весь процесс занимает в два раза меньше времени, чем монтаж обычной LED видеостены такого же размера. Каждый модуль оснащён датчиками, которые определяют его положение и регулируют настройки, оптимизируя яркость и цветопередачу. Для подключения требуется только Ethernet-кабель PoE Cat6, один на модуль. 

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