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В моей руке твоя рука…


20.12.2017 13:42

 

 

Рукопожатие глав двух крупных игроков аудио рынка, LG и Meridian, скрепило заключенный 19 декабря договор о глобальном сотрудничестве компаний.

 

Главным предметом договора стала будущая совместная работа над конструированием новых моделей саундбаров, беспроводных акустических систем и другой продукции, выпускаемой под торговой маркой LG. По словам представителей корпорации, заключение договора позволит добиться выдающегося качества звучания и обеспечить потребителям самые полные ощущения от использования домашних развлекательных систем.

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