Рукопожатие глав двух крупных игроков аудио рынка, LG и Meridian, скрепило заключенный 19 декабря договор о глобальном сотрудничестве компаний.

Главным предметом договора стала будущая совместная работа над конструированием новых моделей саундбаров, беспроводных акустических систем и другой продукции, выпускаемой под торговой маркой LG. По словам представителей корпорации, заключение договора позволит добиться выдающегося качества звучания и обеспечить потребителям самые полные ощущения от использования домашних развлекательных систем.