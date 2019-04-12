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В Москве открылась выставка Hi-Fi & High End Show 2019


12.04.2019 12:00

 

 

Выставка аудио и видеоаппаратуры высокого класса Hi-Fi & High End Show, начавшая cвою работу в отеле «Аквариум», расположенном на территории «Крокус Экспо», проходит уже в 24-й раз. Вниманию посетителей представлены новинки аудио и видеоаппаратуры для дома: акустические системы, проигрыватели виниловых дисков, медиаплееры, усилители, а также оборудование для домашних кинозалов, мебель и стойки для аппаратуры и многое другое. 

 

Первый день выставки, рассчитанный на профессиональную аудиторию, открылся заседанием «круглого стола». Аналитики и ведущие российские дистрибьюторы Hi-Fi и High End техники обсуждали волнующий всех участников вопрос: «Как продавать Hi-Fi в 2019 году?» Проведённые исследования говорят о том, что наиболее быстро растущим сегментом аудио рынка являются наушники с активным шумоподавлением и беспроводные наушники; хорошо продаются портативные аудиосистемы и устройства категории «всё-в-одном», а также «умные» колонки. Перспективными направлениями являются цифровые потоковые аудио сервисы и встраиваемая техника. Участники обсуждения с горечью констатировали, что дорогую аппаратуру покупают чаще не ради качественного звука, но как предмет для украшения интерьера, свидетельствующий о благосостоянии владельца, а сама покупка нередко совершается по рекомендации дизайнера. 

 

В следующие три дня, с пятницы по воскресенье, на выставке ждут и продвинутых аудиофилов, и тех, кто только начинает знакомиться с миром качественного звука и изображения. Организаторы и участники запланировалы целый комплекс мероприятий, направленных на образование и развлечение гостей. Это и «Битва форматов» – смелые эксперименты по сравнению аналогового и цифрового звука, и лекции, посвящённые винилу и наушникам, и розыгрыши аудиоаппаратуры… Любой желающий может принять участие в акциях «Проверь качество своего винила» и «Раскрой потенциал своих наушников», покопаться в выставленных на продажу виниловых пластинках или протестировать оборудование для стриминга музыки в высоком качестве. 

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