12.04.2019 12:00

Выставка аудио и видеоаппаратуры высокого класса Hi-Fi & High End Show, начавшая cвою работу в отеле «Аквариум», расположенном на территории «Крокус Экспо», проходит уже в 24-й раз. Вниманию посетителей представлены новинки аудио и видеоаппаратуры для дома: акустические системы, проигрыватели виниловых дисков, медиаплееры, усилители, а также оборудование для домашних кинозалов, мебель и стойки для аппаратуры и многое другое.

Первый день выставки, рассчитанный на профессиональную аудиторию, открылся заседанием «круглого стола». Аналитики и ведущие российские дистрибьюторы Hi-Fi и High End техники обсуждали волнующий всех участников вопрос: «Как продавать Hi-Fi в 2019 году?» Проведённые исследования говорят о том, что наиболее быстро растущим сегментом аудио рынка являются наушники с активным шумоподавлением и беспроводные наушники; хорошо продаются портативные аудиосистемы и устройства категории «всё-в-одном», а также «умные» колонки. Перспективными направлениями являются цифровые потоковые аудио сервисы и встраиваемая техника. Участники обсуждения с горечью констатировали, что дорогую аппаратуру покупают чаще не ради качественного звука, но как предмет для украшения интерьера, свидетельствующий о благосостоянии владельца, а сама покупка нередко совершается по рекомендации дизайнера.