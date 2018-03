Домашняя техника В Москве открылся шоурум Aurea by LW Speakers

27.03.2018 15:35 Официальный дистрибьютор продукции компании Aurea by LW Speakers на территории Российской Федерации, ООО «Единые Системы», открыла шоурум в Москве. В салоне, расположенном по адресу Ленинградский проспект, дом 80, представлены акустические системы для домашнего кинотеатра серии Luсas Home Cinema. В линейке – шесть моделей громкоговорителей, включая сабвуфер. Напольные колонки Aurea Lucas LCR используются в качестве фронтальных каналов. Двухполосная акустическая система оснащена 15-дюймовым СЧ/НС динамиком LW Lucas LCR-LF и ленточным твитером с открытым диполем Lucas LCR 6,3". Чувствительность системы: 96 дБ/1 Вт/1 м, максимальное звуковое давление 118 дБ. Система центрального канала Aurea Lucas C имеет СЧ/НС драйверы меньшего диаметра (6 дюймов) и динамический диапазон 35 Гц/23 кГц. Полочная модель Aurea Lucas My Friend оснащена 6-дюймовым вуфером Lucas My Friend и твитером Lucas My Friend. Характеристики системы: мощность 120 Вт AES, чувствительность 85 дБ/1 Вт/1 м, динамический диапазон 38Гц/20 кГц. Для создания эффекта присутствия в настоящем кинозале в линейке Lucas имеются настенные и потолочные громкоговорители, выполняющие роль surround-каналов. Это двухполосная настенная модель Aurea 6 и потолочная акустическая система с коаксиальным 6-дюймовым СЧ/НС динамиком Aurea Lucas Ceiling 6. Их частотный диапазон: 30Гц – 20КГц и 60Гц – 20КГц соответственно, мощность 120 (200) Вт AES, чувствительность 88 дБ (94 дБ)/1Вт/1м. Активный сабвуфер Aurea Lucas Sub 15 DSP оснащён 15-дюймовым динамиком мощностью 700 Вт (8 Ом). Вернуться к списку новостей