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В новую эру Hi-Fi – вместе с Denon


13.09.2018 11:00

 

 

Буквы NE (New Era, «новая эра») в названии серии Hi-Fi компонентов Denon означают не только использование передовых технологий флагманских моделей при разработке устройств новой линейки, но и их доступность широкому кругу потребителей благодаря привлекательной цене. Серия состоит из усилителя PMA-800NE, сетевого проигрывателя DNP-800NE и CD-проигрывателя  DCD-800NE.  

 

Интегральный стерео усилитель Denon PMA-800NE обеспечивают мощность в 85 Вт на канал. При его производстве используются фирменные высокотоковые полевые транзисторы Denon Advanced High Current, а часть технологий «перекочевала» из флагманской модели PMA-2500NE. Встроенный фонокорректор ММ/МС позволяет подключать проигрыватель виниловых дисков; ЦАП поддерживает аудио высокого разрешения до 192 кГц/24 бит. Имеются три оптических и один коаксиальный цифровой вход. Предусмотрена возможность отключения цифровой секции в режиме Analog Mode.

 

Сетевой проигрыватель DNP-800NE воспроизводит музыкальные файлы, хранящиеся в локальной сети. Набор беспроводных интерфейсов включает Wi-Fi, AirPlay2 и Bluetooth. Поддерживаются все форматы аудио высокого разрешения вплоть до DSD 5.6 МГц и PCM 192 кГц/24 бит. Интегрированная в проигрыватель мультирум-технология HEOS позволяет создать единую домашнюю музыкальную систему, управляемую с помощью приложения на смартфоне. Для выбора источников и треков и изменения громкости можно использовать голосовое управление Amazon Alexa.

 

Фирменная технология Advanced AL32 Processing Plus в Denon DCD-800NE повышает частоту дискретизации при обработке сигнала. Кроме обычных CD-дисков, проигрыватель воспроизводит диски в формате Super Audio CD, записанные на DVD-R /RW аудиозаписи в формате PCM 192 кГц/24 бит и DSD 5.6, а также файлы высокого разрешения FLAC и WAV, записанные на USB-накопителях через USB-порт на фронтальной панели. 

 

Все компоненты новой серии доступны в двух цветах – чёрном и серебристом (Premium Silver) – и появятся в продаже в октябре 2018 года.

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