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В новый год – с новым интерьером


17.12.2018 13:30

 

 

Российская дистрибьюторская компания Barnsly Sound Org. вновь открыла после ремонта фирменный салон Burmester. Шоурум расположен в Москве в Зубовском проезде, недалеко от станции метро «Парк Культуры».

 

В салоне полностью обновили интерьер. Теперь комната прослушивания оформлена в стиле Loft. Дизайн светлого просторного помещения предельно лаконичен и не отвлекает от музыкального материала и подчёркивает утончённость демонстрируемой аппаратуры. 

 

В салоне можно послушать три музыкальных системы класса High End; подобную возможность предоставляет далеко не каждый акустический бренд этой категории. Комплекты собраны из моделей фирменных линеек Reference и Top; кроме того, в шоуруме представлена уникальная система «всё в одном» Burmester Phase 3. Из продукции других торговых марок в салоне можно ознакомиться с сабвуферными системами британской фирмы REL. 

 

Напомним, что бренд Burmester создан в Берлине в 1977 году. Выпускаемые компанией аудио компоненты собираются вручную; производитель предоставляет пятилетнюю гарантию на весь ассортимент. Аудиосистемами Burmester оснащаются автомобили Porsche и Mercedes в люксовой комплектации.

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