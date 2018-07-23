В очередь за Stax L300 Limited!
К собственному восьмидесятилетию компания Stax выпустила ограниченную серию наушников SR-L300.
Специальная юбилейная версия наушников ограничена восемью сотнями экземпляров. «Распознать» их можно по золотой табличке с логотипом Stax. Конструктивно наушники также отличаются от базовой модели – в них применён тот же излучающий элемент, что и в SR-Lambda700.
Для того, чтобы наилучшим образом раскрыть потенциал «юбилейной» модели, производитель рекомендует использовать их с усилителем-драйвером Stax SRM-353X Black; количество этих устройств также лимитировано. В усилители устанавливаются улучшенные силовые трансформаторы и выходные повторители; максимальное выходное напряжение достигает 400 В. Stax обещает, что компоненты и детали, используемые при сборке усилителей, прослужат дольше обычных.
В России лишь десять поклонников марки смогут приобрести юбилейный комплект.
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