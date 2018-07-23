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В очередь за Stax L300 Limited!


23.07.2018 18:30

 

 

К собственному восьмидесятилетию компания Stax выпустила ограниченную серию наушников SR-L300.

 

Специальная юбилейная версия наушников ограничена восемью сотнями экземпляров. «Распознать» их можно по золотой табличке с логотипом Stax. Конструктивно наушники также отличаются от базовой модели – в них применён тот же излучающий элемент, что и в SR-Lambda700. 

 

Для того, чтобы наилучшим образом раскрыть потенциал «юбилейной» модели, производитель рекомендует использовать их с усилителем-драйвером Stax SRM-353X Black; количество этих устройств также лимитировано.  В усилители устанавливаются улучшенные силовые трансформаторы и выходные повторители; максимальное выходное напряжение достигает 400 В. Stax обещает, что компоненты и детали, используемые при сборке усилителей, прослужат дольше обычных.

 

В России лишь десять поклонников марки смогут приобрести юбилейный комплект.

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