В очередь за Stax L300 Limited!

23.07.2018 18:30 К собственному восьмидесятилетию компания Stax выпустила ограниченную серию наушников SR-L300. Специальная юбилейная версия наушников ограничена восемью сотнями экземпляров. «Распознать» их можно по золотой табличке с логотипом Stax. Конструктивно наушники также отличаются от базовой модели – в них применён тот же излучающий элемент, что и в SR-Lambda700. Для того, чтобы наилучшим образом раскрыть потенциал «юбилейной» модели, производитель рекомендует использовать их с усилителем-драйвером Stax SRM-353X Black; количество этих устройств также лимитировано. В усилители устанавливаются улучшенные силовые трансформаторы и выходные повторители; максимальное выходное напряжение достигает 400 В. Stax обещает, что компоненты и детали, используемые при сборке усилителей, прослужат дольше обычных. В России лишь десять поклонников марки смогут приобрести юбилейный комплект. Связанные новости: Новейшие наушники STAX SR-L700 в салоне DoctorHead - 18.12.2015 10:00 Новинки «Инфорком» на Moscow Audio Show - 25.10.2013 14:00 Наушники Stax SR-009: яркая смена лидера! - 12.05.2011 17:00 Вернуться к списку новостей