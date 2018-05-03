Домашняя техника В Россию приходит Hisense

03.05.2018 14:00 Корпорация Hisense (КНР) открывает российское представительство. Его задачей станет продвижение домашней бытовой техники, в том числе телевизоров. Уже известно, что среди прочей продукции, реализуемой под брендом Hisense, в России появятся лазерные телевизоры. Комплект состоит из проецирующей изображение консоли, дисплея диагональю 100 дюймов, беспроводного сабвуфера и фронтальной аудиосистемы. К слову, акустические компоненты для Hisense поставляет компания JBL. Лазерный телевизор обеспечивает более качественную «картинку» по сравнению с LED-устройствами. Технология X-Fusion позволяет получить натуральные и насыщенные цвета, максимально приближенные к реальным. Ресурс лазерного источника света составляет 20000 часов. Рекомендованная розничная цена телевизора Hisense Лазер ТВ составит 1,3 миллиона рублей. Вернуться к списку новостей