20.03.2019 06:00

Компания En-Trade стала новым российским дистрибьютором продукции Unison Research и Opera Loudspeakers. Поставка всего ассортимента ожидается в ближайшее время.

Оба бренда родом из Италии: Unison Research (Тревизо, Венеция) основан в 1987 году, а Opera Loudspeakers – двумя годами позже. В 1998 году обе компании объединились, что безусловно пошло им на пользу: многие эксперты считают комбинацию из электроники Unison Research и акустических систем Opera наиболее удачной и «сыгранной».