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В унисон с En-Trade


20.03.2019 06:00

 

 

Компания En-Trade стала новым российским дистрибьютором продукции Unison Research и Opera Loudspeakers. Поставка всего ассортимента ожидается в ближайшее время.

 

Оба бренда родом из Италии: Unison Research (Тревизо, Венеция) основан в 1987 году, а Opera Loudspeakers – двумя годами позже. В 1998 году обе компании объединились, что безусловно пошло им на пользу: многие эксперты считают комбинацию из электроники Unison Research и акустических систем Opera наиболее удачной и «сыгранной».

 

В ассортименте Unison Research – три серии аудио компонентов: ламповые однотактные и двухтактные усилители Valve, модели с гибридной конструкцией Unico, а  также акустические системы MAX1, MAX 2 и Malibran. Продукция Opera Loudspeakers – громкоговорители с динамиками SEAS и Scanspeak, смонтированными на литой корзине, отличающейся повышенной жёсткостью. Все колонки собираются вручную; детали корпуса изготавливаются из цельного древесного массива. В топовых моделях применяется фирменная технология Cross Link Dipole, позволяющая моделировать отражения тыловой зоны.

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