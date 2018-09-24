Van den Hul едет в Digis
В каталоге аудио решений, которые предлагает российским любителям хорошего звука компания Digis, появился ещё один бренд. Теперь в Digis можно приобрести продукцию голландской компании Van den Hul.
В ассортименте российского дистрибьютора – широкий выбор кабелей и аксессуаров для виниловых проигрывателей Van den Hul, позволяющих вывести звучание домашних систем на качественно новый уровень. В частности, в фирменной линейке представлены оригинальные головки звукоснимателей как с подвижной катушкой, так и с подвижным магнитом – отличный выбор для неизменных приверженцев виниловой классики.
Компания A.J. van den Hul B.V. была основана в Нидерландах в 1980 году. Сообразно своему девизу, компания выступает «связующим звеном между техникой и эмоциями», создавая продукцию, которая даёт потребителям возможность получить наиболее полные впечатления от прослушивания музыки. Главные преимущества продукции голландского бренда – исключительно высокое качество сборки, долговечность, защищённость от негативных внешних воздействий. В производстве используются экологически безвредные материалы.
Первая поставка кабелей и аксессуаров Van den Hul запланирована на конец ноября 2018 года.
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