Van den Hul едет в Digis

24.09.2018 13:15 В каталоге аудио решений, которые предлагает российским любителям хорошего звука компания Digis, появился ещё один бренд. Теперь в Digis можно приобрести продукцию голландской компании Van den Hul. В ассортименте российского дистрибьютора – широкий выбор кабелей и аксессуаров для виниловых проигрывателей Van den Hul, позволяющих вывести звучание домашних систем на качественно новый уровень. В частности, в фирменной линейке представлены оригинальные головки звукоснимателей как с подвижной катушкой, так и с подвижным магнитом – отличный выбор для неизменных приверженцев виниловой классики. Компания A.J. van den Hul B.V. была основана в Нидерландах в 1980 году. Сообразно своему девизу, компания выступает «связующим звеном между техникой и эмоциями», создавая продукцию, которая даёт потребителям возможность получить наиболее полные впечатления от прослушивания музыки. Главные преимущества продукции голландского бренда – исключительно высокое качество сборки, долговечность, защищённость от негативных внешних воздействий. В производстве используются экологически безвредные материалы. Первая поставка кабелей и аксессуаров Van den Hul запланирована на конец ноября 2018 года. Связанные новости: Diapason Karis III: вызов брошен - 04.05.2018 10:45 Кабель VDH HDMI Flat SE компании Van den Hul - 14.10.2014 18:00 Вернуться к списку новостей