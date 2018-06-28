Vanco: встраиваемый усилитель для голосового управления

28.06.2018 08:00 Spot for Dot – новинка от компании Vanco International. Это цифровой встраиваемый в стену усилитель, созданный специально для работы с «умной» колонкой Amazon Echo Dot. Профессиональный интегратор может подключить громкоговоритель и усилитель к уже имеющейся аудио системе. После этого у пользователя появляется возможность голосового управления различными «умными» устройствами в любом количестве зон. Усилитель встраивается в стену, снаружи его закрывает декоративная накладка белого или кремового цвета, чуть большая по размеру, чем стандартная розетка. Разработчики утверждают, что предложенная ими конструкция и способ установки улучшают способности микрофонов Amazon Echo Dot распознавать голосовые команды. В отличие от традиционных систем распределённого звучания, в которых число музыкальных зон лимитировано, решение от Vanco допускает добавление новых зон без ограничений и на любом этапе, без необходимости прокладывать провода. Усилитель совместим с большинством из выпускаемых моделей громкоговорителей и способен поддерживать до 4 колонок. Мощность усилителя: 25 Вт / 2 канала 8 Ом или 40 Вт / 2 канала 4 Ом. Связанные новости: Слияния и поглощения: итоги 2017 года - 29.12.2017 16:09 Vanco – новый владелец бренда Beale Street Audio - 23.06.2017 16:50 Вернуться к списку новостей