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Vanco: встраиваемый усилитель для голосового управления


28.06.2018 08:00

 

 

Spot for Dot – новинка от компании Vanco International. Это цифровой встраиваемый в стену усилитель, созданный специально для работы с «умной» колонкой Amazon Echo Dot.

 

Профессиональный интегратор может подключить громкоговоритель и усилитель к уже имеющейся аудио системе. После этого у пользователя появляется возможность голосового управления различными «умными» устройствами в любом количестве зон. Усилитель встраивается в стену, снаружи его закрывает декоративная накладка белого или кремового цвета, чуть большая по размеру, чем стандартная розетка. Разработчики утверждают, что предложенная ими конструкция и способ установки улучшают способности микрофонов Amazon Echo Dot распознавать голосовые команды. 

 

В отличие от традиционных систем распределённого звучания, в которых число музыкальных зон лимитировано, решение от Vanco допускает добавление новых зон без ограничений и на любом этапе, без необходимости прокладывать провода. Усилитель совместим с большинством из выпускаемых моделей громкоговорителей и способен поддерживать до 4 колонок. Мощность усилителя:  25 Вт / 2 канала 8 Ом или 40 Вт / 2 канала 4 Ом.

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