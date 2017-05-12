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Vanguard Dynamics: новая акустическая система EN-5T


12.05.2017 14:34

 

 

Компания Vanguard Dynamics выпустила 8-Омную акустическую систему EN-5T. Новинка предназначена как для интерьерных, так и для уличных инсталляций благодаря защищённому от воздействия влаги корпусу. Колонка оснащена НЧ-динамиком 5” из полипропилена и дюймовым твитером. АЧХ: 80 Гц – 20 кГц, звуковое давление – 87 дБ.

 

Громкоговоритель можно прикрепить к любой плоской поверхности, воткнуть в землю или подвесить как светильник; все варианты креплений входят в комплект поставки. Габариты колонки: 16,9 х 24 х 24,4 см (ШхВхГ).

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