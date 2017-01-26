Домашняя техника Вебинар «Передача HDMI-сигнала по локальной сети (HDMI over IP) с полным управлением оборудованием»

26.01.2017 12:00 Компания Simple Distribution приглашает вас принять участие в вебинаре, посвященном оборудованию Key Digital, во время которого будут рассмотрены способы решения любых проблем при подключении устройств по HDMI и HDBaseT.



Ведущий вебинара - Майк Цинберг, технический директор компании и главный разработчик, один из разработчиков формата DVD и гуру АВ-индустрии. Продолжительность мероприятия 1 час.



На вебинаре будут рассмотрены:

- возможности построения развернутых систем передачи HDMI-сигнала по сети;

- особенности передачи АВ-сигнала по сети, используемые кодеки и протоколы;

- возможности управления оборудованием в такой системе.



Также можно будет задать вопросы по теме и получить консультацию эксперта. Вебинар будет проходить на русском языке. Самые внимательные участники вебинара получат ценные призы от компании Key Digital.



Присоединяйтесь!



Регистрация по ссылке: http://simple-ci.ru/dealer-trainings/schedule Вернуться к списку новостей