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Вебинар «Передача HDMI-сигнала по локальной сети (HDMI over IP) с полным управлением оборудованием»


26.01.2017 12:00

 

 

Компания Simple Distribution приглашает вас принять участие в вебинаре, посвященном оборудованию Key Digital, во время которого будут рассмотрены способы решения любых проблем при подключении устройств по HDMI и HDBaseT.
 
Ведущий вебинара - Майк Цинберг, технический директор компании и главный разработчик, один из разработчиков формата DVD и гуру АВ-индустрии. Продолжительность мероприятия 1 час.
 
На вебинаре будут рассмотрены:
- возможности построения развернутых систем передачи HDMI-сигнала по сети;
- особенности передачи АВ-сигнала по сети, используемые кодеки и протоколы;
- возможности управления оборудованием в такой системе.
 
Также можно будет задать вопросы по теме и получить консультацию эксперта. Вебинар будет проходить на русском языке. Самые внимательные участники вебинара получат ценные призы от компании Key Digital.

Присоединяйтесь!

Регистрация по ссылке: http://simple-ci.ru/dealer-trainings/schedule

 

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