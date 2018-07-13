Вечеринка с LG: X-Boom CK99 И CK43
CK99 и LG CK43 – новые модели минисистем LG серии X-Boom c диджейскими функциями. Мощное звучание, экстравагантная фоновая подсветка Rear Lighting Show и наличие кроссфейдера обеспечивают яркие эмоции и эффект присутствия на настоящем танцполе.
Новые системы LG X-Boom оснащены функцией караоке. Нажатие кнопки позволяет заглушить вокал в воспроизводимом аудиотреке; имеется возможность изменить тональность мелодии в соответствии с голосом поющего, а также – с помощью 18 различных эффектов – и сам голос.
Функция Pro DJ также создаёт разнообразные звуковые эффекты, включая скретчинг. Идеальное звучание миксов обеспечит встроенный кроссфейдер – он позволяет сделать более плавным переход между двумя аудиофайлами, синхронизировать ритм двух треков. Благодаря функции DJ Sharing можно передавать созданные миксы на мобильное устройство или воспроизводить и микшировать аудиотреки с двух разных USB-дисков. Можно подключить к аудиосистеме до трёх мобильных устройств (за это «отвечает» функция Multi Jukebox) и создавать плей-лист прямо во время вечеринки, выбирая нужный аудиотрек и добавляя его в список воспроизведения.
Если имеющейся мощности недостаточно, производитель рекомендует задействовать контроллер Party Accelerator или подключить сразу две аудиосистемы – для этого предусмотрена функция беспроводного объединения устройств Wireless Party Link. Кроме того, подключение без проводов возможно и к совместимому телевизору LG.
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