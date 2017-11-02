Венская классика от Quad

02.11.2017 11:02 На российском рынке появились плееры Vena. Новинка от компании Quad ориентирована на приверженцев современных технологий, которые, однако, предпочитают классическую сдержанность в оформлении электронных устройств. Плеер имеет компактные размеры и выполнен в стильном универсальном дизайне, который позволяет использовать его вместе с полочными громкоговорителями Quad. Vena выпускается в двух вариантах отделки: стандартном Lancaster Grey или с покрытием цветным лаком (чёрным, белым или красным); второй вариант чуть дороже. Конструкция плеера предусматривает возможность подключения аналоговых устройств, а также дополнительные интерфейсы, позволяющие использовать в качестве источника любые современные смартфоны и планшеты. Встроенный усилитель обеспечивает высокое качество звука при использовании как аналоговых, так и цифровых источников. Доступно беспроводное соединение по Bluetooth (aptX). Имеется разъём для подключения наушников, а также цифровой и коаксиальный разъёмы, расположенные на задней панели устройства. Регулировать громкость и выбирать треки можно дистанционно. Связанные новости: Quad Artera - 30.01.2017 18:00 Комбинированное устройство QUAD Vena - 09.09.2014 10:00 Вернуться к списку новостей