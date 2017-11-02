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Венская классика от Quad


02.11.2017 11:02

 

 

На российском рынке появились плееры Vena. Новинка от компании Quad ориентирована на приверженцев современных технологий, которые, однако, предпочитают классическую сдержанность в оформлении электронных устройств.

 

Плеер имеет компактные размеры и выполнен в стильном универсальном дизайне, который позволяет использовать его вместе с полочными громкоговорителями Quad. Vena выпускается в двух вариантах отделки: стандартном Lancaster Grey или с покрытием цветным лаком (чёрным, белым или красным); второй вариант чуть дороже.

 

Конструкция плеера предусматривает возможность подключения аналоговых устройств, а также дополнительные интерфейсы, позволяющие использовать в качестве источника любые современные смартфоны и планшеты. Встроенный усилитель обеспечивает высокое качество звука при использовании как аналоговых, так и цифровых источников. Доступно беспроводное соединение по Bluetooth (aptX). Имеется разъём для подключения наушников, а также цифровой и коаксиальный разъёмы, расположенные на задней панели устройства. Регулировать громкость и выбирать треки можно дистанционно.

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