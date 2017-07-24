ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Hi-Fi & High End Show 2017

С 20 по 23 апреля в московском выставочном центре «Крокус Экспо», а также в расположенном по...

Премия TOP HIGH END

В одной из категорий Национальной премии в области потребительской электроники «ПРОДУКТ ГОДА»...

«Битва форматов». День открытых дверей в MMS-Cinema

Vibrato: превращает звуки в картины


24.07.2017 09:00

 

 

Онлайн-сервис Vibrato позволяет увидеть, как выглядит… тот или иной звук, превращая его в монохромный рисунок. Теперь каждый любитель музыки может не только слушать любимые композиции, но и любоваться их графической интерпретацией. Специальный принтер делает «отпечатки» звуковых вибраций, которые затем воспроизводятся на высококачественной бумаге и высылаются заказчику.

 

Для размещения заказа необходимо зарегистрироваться на сайте и загрузить музыкальную композицию, изображение которой вы хотите получить. Через 2-3 дня вам будет выслан небольшой образец и, если картинка понравится, она будет напечатана на листе бумаги размером 76х76 см. В готовый комплект стоимостью 250 долларов США входит высококачественный принт и исходное изображение размером 10х10 см. За дополнительную плату можно заказать «картину» желаемого цвета и размера. 

 

Загружать можно любые музыкальные композиции или звуки – от популярной песни до голоса вашего ребёнка или свадебных возгласов «Горько!». 

Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007