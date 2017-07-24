Домашняя техника Vibrato: превращает звуки в картины

24.07.2017 09:00 Онлайн-сервис Vibrato позволяет увидеть, как выглядит… тот или иной звук, превращая его в монохромный рисунок. Теперь каждый любитель музыки может не только слушать любимые композиции, но и любоваться их графической интерпретацией. Специальный принтер делает «отпечатки» звуковых вибраций, которые затем воспроизводятся на высококачественной бумаге и высылаются заказчику. Для размещения заказа необходимо зарегистрироваться на сайте и загрузить музыкальную композицию, изображение которой вы хотите получить. Через 2-3 дня вам будет выслан небольшой образец и, если картинка понравится, она будет напечатана на листе бумаги размером 76х76 см. В готовый комплект стоимостью 250 долларов США входит высококачественный принт и исходное изображение размером 10х10 см. За дополнительную плату можно заказать «картину» желаемого цвета и размера. Загружать можно любые музыкальные композиции или звуки – от популярной песни до голоса вашего ребёнка или свадебных возгласов «Горько!». Вернуться к списку новостей