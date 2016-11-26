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Видеокамера Panasonic HC-X1 для профессионалов


26.11.2016 12:00

 

 

Компания Panasonic выпустила видеокамеру с разрешением 4K 24p и UHD 60p/50p и широкоугольным объективом для профессионального использования.

Новый встроенный объектив LEICA DICOMAR 4K с фокусным расстоянием 24 мм и 20× оптическим зумом камеры Panasonic HC-X1 является самым широкоугольным на рынке и позволяет снимать без использования конвертера с минимальными оптическими искажениями, что полезно при профессиональном видеопроизводстве. К тому же камкордер оснащен 1′′ сенсором и 20× оптическим зумом, позволяющим легко переключаться между широкоугольным и теле положениями. Система 4-Drive Lens System индивидуально управляет приводами четырех оптических блоков, что уменьшило рабочее расстояние и позволило реализовать мощный зум в столь компактном корпусе.

На корпусе объектива три кольца управления, они контролируют зум, фокус и диафрагму. Предусмотрено и 13 настраиваемых кнопок: 9 на корпусе камеры и четыре на сенсорном ЖК-экране – на них можно назначить необходимые функции.

Система оптической стабилизации изображения имеет увеличенную в 9 раз область коррекции. В режиме FHD доступна система пятиосевой оптической стабилизации O.I.S.+, которая сочетает оптическую и электронную стабилизацию изображения, она определяет движение камкордера по пяти осям, в том числе и вращательное движение.

На камкордере предусмотрено два слота для SD-карт, при этом переключение между слотами 1 и 2 происходит автоматически. Поочередно заменяя карты памяти в слотах на новые, вы сможете записывать видео непрерывно в течение длительного времени.

Рекомендованная цена на Panasonic HC-X1 составляет 239’999₽.

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