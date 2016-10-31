31.10.2016 12:00

Новые LCD-панели Christie FHD492-XV и FHD552-XV можно использовать в различных инсталляционных проектах и отличаются выгодным соотношением качества и стоимости.



Благодаря сдвоенной 13-миллиметровой рамке (по 6,5 мм с каждой стороны) панели Christie FHD492-XV и FHD552-XV оптимальны для построения видеостен, где изображения выводятся с разных источников в режиме многооконного просмотра. Панели имеют диагональ 49 и 55 дюймов соответственно, обладают яркостью 500 nits, контрастностью 1300:1 и разрешением 1920 x 1080 (16:9). В них предусмотрены OPS-слот стандартного размера, встроенные USB-плеер и аудиосистема мощностью 10 Вт. В панелях имеются входы HDMI (2), DisplayPort, DVI-D, VGA, композитный, компонентой, USB (для воспроизведения), стереовход. Выходы представлены разъемами DisplayPort, DVI-I, акустическим, на наушники, а для управления имеются интерфейсы ИК, RS-232, LAN и клавиатурный вход.



Панели можно использовать с процессором Christie Phoenix EP. Этот процессор для сетевых систем распределения устанавливается прямо на совместимые с ним дисплеи Christie. Таким образом, получается компактное, рентабельное и прекрасно масштабируемое решение для управления контентом на видеостенах и распределённых дисплеях.