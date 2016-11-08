08.11.2016 12:00

Barco вновь удивляет своими усовершенствованиями. Видеопроектор HDF-W30LP FLEX созданный на основе лазерно-люминофорной технологии с 3-чиповым DLP-модулем обеспечивает высокую точность цветопередачи, отсутствие неприятного «эффекта радуги» и дает возможность сделать оптический тракт герметичным, исключив необходимость в периодической замене фильтров.



К этим достоинствам добавились уникальные фирменные разработки: функция ступенчатого изменения светового потока в пределах от 10’000 до 30’000 лм, что делает эту модель идеальной для аренды, а также для использования в самых разных по масштабам инсталляциях. Это технология CLO (Constant Light Output), которая обеспечивает постоянство светового потока на протяжении всего срока эксплуатации и облегчает склейку изображений от нескольких проекторов. Это модульная конструкция с возможностью добавления опционных интерфейсов и блоков. Поддержка фирменного интерфейса Barco Link, позволяющего использовать недорогой коаксиальный кабель для передачи сигнала к проектору. Широкий набор сменной оптики TLD+, включающий объективы как с фиксированным, так и переменным фокусным расстоянием, в том числе сверхширокоугольные — благодаря им, проектор может быть установлен в помещениях любой площади и формы.



Ещё одно неоспоримое достоинство — встроенный процессор для проекции на искривлённые поверхности и сшивки изображений от нескольких проекторов. Блок охлаждения может размещаться на расстоянии до 8 м от проектора, что позволяет устанавливать его на лёгких несущих конструкциях.