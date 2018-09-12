Контрастность новинок – 400000:1, 1300000:1 и 1600000:1 соответственно. Мощность светового потока лампы типа NSH – 1800, 1900 и 2000 люмен. Стандартные цвета корпуса – белый и чёрный, но можно заказать проектор в любом цвете по каталогу RAL.

Особенность проекторов серии – возможность воспроизведения 3D-контента как в активном, так и в пассивном режимах (во втором случае следует использовать опциональные наборы поляризационных фильтров). Синхронизироваться с активными 3D-очками по радиочастотному или инфракрасному каналу поможет разъём 3D-Synchro. За полноценную передачу 4K контента отвечают два входа HDMI 2.0b с пропускной способностью 18 ГБ/сек и алгоритмом шифрования HDCP 2.2. Для интеграции проектора в системы автоматизации имеются разъёмы LAN и RS-232 на задней панели.