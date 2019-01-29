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Видеопроекторы Superior от Casio


29.01.2019 11:30

 

 

Casio представляет линейку безламповых видеопроекторов Superior Series, предназначенных для использования в переговорных офисных зданий и в учебных заведениях.

 

Это первая фирменная линейка WUXGA-проекторов, оснащаемых линзами с зумом 1,7. Яркость моделей серии – 4000 люмен. Источник свет – гибридный (лазер/LED) R-Hybrid нового поколения. Он не требует замены в течение 20 тысяч рабочих часов. Это означает, что при использовании его в учебных аудиториях школ (для которых и разработаны проекторы новой серии), когда устройство задействовано в среднем 6 часов в день, а продолжительность учебного года составляет 180 дней (расчёт для США), проектор способен работать без замены источника света в течение 18 лет.

 

Задействуя функцию модератора, учитель может выбрать персональный компьютер любого ученика в классе, чтобы передавать изображение с его монитора через проектор на экран. Управлять проектором можно дистанционно, через программу C-Connection или мобильное приложение, установленное на учительский смартфон или планшет.  

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