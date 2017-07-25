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ViewSonic: эффективное обучение с проектором PS750W


25.07.2017 09:00

 

 

Новый интерактивный ультракороткофокусный проектор ViewSonic PS750W предназначен для оборудования учебных аудиторий. Проектор PS750W оснащен встроенной камерой, двумя интерактивными перьями и лазерным сенсором для распознавания десяти точек касания. Характеристики проектора: разрешение WXGA (1280x800), яркость 3300 люмен и коэффициент контрастности 10 000:1.

 

Идеальное изображение ViewSonic PS750W обеспечивает функция корректировки горизонтальных и вертикальных трапецеидальных искажений и регулировка геометрии изображения по четырем углам. Проектор можно разместить всего в нескольких сантиметрах от стены или экрана или установить вертикально, что позволяет создавать необычное интерактивное решение – поверхность, на которой могут одновременно рисовать и писать несколько учащихся.

 

В комплект поставки входит программное обеспечение ViewSonic vBoard; оно позволяет записывать, выделять, редактировать и преобразовывать документы и изображения на экране в режиме реального времени. Благодаря десятиточечным сенсорным функциям несколько пользователей могут одновременно писать и рисовать пальцами или стилусами, или двумя способами одновременно. Встроенная функция Screen Camera обеспечивает запись каждого действия, в том числе голоса ведущего и информации с видео камеры. Функция Cast позволяет учащимся делиться своей работой с преподавателем, а функция Google Drive - сохранять контент, например, документы и изображения, непосредственно на общий виртуальный диск Google Cloud Drive.

 

Набор интерфейсов включает HDMI, HDMI / MHL, два порта VGA, VGA-выход, LAN, S-Video, композитный порт и RJ45. Проектор сертифицирован Crestron и AMX.

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